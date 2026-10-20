Autotrasportatori, il governo sblocca un miliardo di euro

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Ammontano a oltre un miliardo di euro i fondi sbloccati dal governo per dare risposte agli autotrasportatori, ai quali si aggiungono nuove risorse per circa 150 milioni. Ad annunciarlo è stato il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, al termine del tavolo in prefettura a Milano con le associazioni di categoria, al quale ha partecipato anche il ministro Matteo Salvini.

Sbloccati i fondi per gli autotrasportatori

“Da oggi iniziamo a erogare i contributi sui 430 milioni, che ora sono diventati 480 milioni circa, per azzerare le domande di credito d’imposta presentate fino al 30 agosto dalle imprese di autotrasporto”, ha detto Rixi, chiarendo che ci sono anche “nuove risorse su settembre-ottobre”, per le quali la finestra sarà aperta a novembre con credito d’imposta nel 2027. A questi fondi si aggiungono i 590 milioni sbloccati per il rinnovo del parco mezzi, “su cui abbiamo avuto un confronto anche a livello europeo, perché ovviamente – ha spiegato il viceministro – quello che ci chiedono tutte le associazioni è di mantenere l’endotermico, oltre ai nuovi carburanti, dato che comunque il trasporto pesante va con motore diesel”.

Nuove risorse in “tempi rapidissimi”

Inoltre, “il governo si è impegnato a inserire in un nuovo decreto le nuove risorse”. “I tempi sono rapidissimi. Ieri abbiamo fatto il confronto col Mef e le risorse le ha messe a disposizione”, ha assicurato il viceministro, ricordando che “abbiamo una serie di incontri in scadenza, ci rivedremo il 27 ottobre”. Nel frattempo, il Mit sta “cercando di elaborare una proposta per arrivare a eguagliare il modello spagnolo, che vede un adeguamento sostanzialmente dei prezzi con l’aumento del gasolio anche sul tema delle tariffe dell’autotrasporto”.

Fra le nuove risorse vi sono “più di 150 milioni di euro, tra il credito d’imposta sull’autotrasporto e il tema dell’Ets, per andare a sterilizzare l’aumento dei costi dei noli marittimi”. “Il momento – ha sottolineato Rixi – non è sicuramente semplice, con il caro gasolio in particolare, ma anche con la tassazione Ets da parte dell’Europa sul marittimo, che quest’anno è arrivata al 100% e si scarica purtroppo soprattutto sulle isole, sugli autotrasportatori che devono portare i prodotti sul continente”.













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