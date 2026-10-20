Izzo. “Solidarietà alle Forze dell’Ordine: difendere chi difende lo Stato e la democrazia”

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Solidarietà alle forze dell’ordine che, ogni giorno, mettono a rischio la propria incolumità per difendere ogni singolo cittadino.

In uno Stato di diritto protestare è linfa democratica, ma attaccare le forze dell’ordine è un atto criminale che va condannato senza “ma” e senza “se”. Chi aggredisce le forze dell’ordine attacca lo Stato di diritto stesso e va perseguito come autore di un reato contro la comunità: non vi sono scusanti per chi vede negli uomini in divisa i propri nemici, poiché questi rappresentanti dello Stato espongono la propria vita per la difesa e la protezione della collettività.

Vicinità e sostegno a tutte le forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, baluardo a difesa della vita democratica.

Michele Izzo













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