UGL SALUTE: «ERRORI SANITARI, 516 MILIONI DI COSTI: LA VERA EMERGENZA È UNA SANITÀ LASCIATA SENZA DIFESA»

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Gianluca Giuliano: «Non si può chiedere l’infallibilità a chi lavora tra carenze di organico e reparti sovraffollati. Servono investimenti, sicurezza e prevenzione».

«I 516 milioni di euro accantonati in un anno dalle strutture sanitarie pubbliche per far fronte ai sinistri, con circa 2,26 miliardi di fondi complessivi, rappresentano un campanello d’allarme per il nostro Servizio sanitario nazionale. Risorse importanti che, insieme ai costi assicurativi e legali, gravano sui bilanci pubblici e sottraggono spazio agli investimenti necessari per migliorare l’assistenza».

È quanto dichiara Gianluca Giuliano, Segretario nazionale UGL Salute, intervenendo sul tema della responsabilità sanitaria e della prevenzione degli errori.

«La sicurezza delle cure non può essere affidata esclusivamente alla responsabilità del singolo professionista. Medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari devono poter lavorare con organici adeguati, turni sostenibili, tecnologie aggiornate e strutture sicure. Non si può pretendere l’infallibilità da chi opera quotidianamente sotto pressione, spesso in reparti sovraffollati e con carenze organizzative che si trascinano da anni».

Per UGL Salute è fondamentale distinguere le responsabilità individuali dalle criticità organizzative, senza mai mettere in secondo piano il diritto dei pazienti a essere tutelati e ottenere giustizia.

«Il contenzioso, anche quando non si traduce in una condanna, può avere conseguenze pesanti sulla vita professionale e personale degli operatori, alimentando paura, medicina difensiva e disaffezione verso il servizio pubblico. In una fase in cui la sanità fatica a trattenere e reclutare personale, non possiamo ignorare questo problema».

Il sindacato chiede di rafforzare la gestione del rischio clinico attraverso l’analisi degli eventi avversi e dei near miss, audit multidisciplinari, formazione continua e procedure efficaci. Segnalare un rischio deve diventare un’opportunità per correggere le criticità e prevenire nuovi danni, non un motivo per alimentare una cultura della paura.

«Non possiamo limitarci a pagare il conto degli errori quando ormai si sono verificati. Dobbiamo investire per evitarli, rafforzando gli organici, migliorando l’organizzazione del lavoro e garantendo condizioni assistenziali adeguate. La prevenzione tutela i pazienti, sostiene i professionisti e consente di utilizzare meglio le risorse pubbliche».

«La nostra posizione è chiara: difendere i pazienti e tutelare chi lavora nella sanità sono obiettivi inseparabili. Chiediamo riforme accompagnate da investimenti concreti e dal coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori. La sicurezza delle cure si costruisce ogni giorno, mettendo gli operatori nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro», conclude Giuliano.