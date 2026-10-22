Marano, gli studenti del Carlo Levi scendono in strada. “Niente occupazione, ma facciamo sentire la nostra voce”

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Gli studenti del liceo Carlo Levi di Marano scelgono la strada per far sentire la propria voce. La mobilitazione si svolgerà in forma pacifica, senza occupazioni né autogestione, per accendere i riflettori sul caro vita e sulle criticità che interessano il mondo della scuola.
L’iniziativa coinvolgerà gli studenti nelle strade cittadine e, al termine delle lezioni, vedrà la partecipazione anche di alcuni docenti dell’istituto. Una protesta che punta a portare le rivendicazioni dei ragazzi fuori dalle aule, trasformandole in un momento di confronto e sensibilizzazione per la comunità maranese.