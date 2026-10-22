Il Reddito di cittadinanza presenta ancora il conto: 66 denunciati per oltre 900mila euro di frode

Condividi

Visite: 53

59 Visite

Le eredità nefaste del governo Conte non smettono di affliggerci. Non bastassero i 174 miliardi del Superbonus che gravano sulle casse pubbliche, anche le truffe da reddito di cittadinanza continuano a ricordarci quanto la misura grillina che il governo ha abolito rappresenti una voragine. “Come amano ricordarci quotidianamente il Movimento 5 Stelle e le opposizioni di centrosinistra, sono ormai quattro anni che alla guida del Paese c’è il Governo di Giorgia Meloni, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra. Eppure, a distanza di quattro anni, continuiamo a trascinarci le conseguenze delle scelte scriteriate di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle”. Lo fa notare il deputato salentino di Fratelli d’Italia Saverio Congedo proprio a proposito di una mega-truffa in provincia di Lecce.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti