Marano Ambiente, il Comune rassicura sui pagamenti di ottobre: «Pronti a intervenire appena arrivano i tabulati»

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Sindacati e netturbini sollecitano risposte sui pagamenti, mentre da altri Comuni sarebbero già arrivate le risorse per il mese di ottobre. L’Amministrazione di Marano assicura che è pronta a far fronte agli impegni, ma attende la documentazione necessaria dalla società, recentemente interessata dal sequestro delle quote sociali e affidata alla gestione di un curatore giudiziario.

Marano Ambiente, cresce l’attenzione sui pagamenti delle maestranze per il mese di ottobre. Sindacati e lavoratori del servizio di igiene urbana chiedono risposte e tempi certi, anche alla luce delle notizie secondo cui altri Comuni avrebbero già provveduto a garantire le risorse necessarie per il personale.

Dal Municipio, arriva, però, una rassicurazione: il Comune di Marano è pronto a fare la propria parte non appena l’azienda trasmetterà i tabulati necessari per procedere con gli adempimenti economici.

Una precisazione importante, in una fase delicata per la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, recentemente interessata dal sequestro delle quote sociali e da un cambiamento nella gestione giudiziaria. L’obiettivo dichiarato è consentire di affrontare gli impegni relativi ai lavoratori, superando gli ostacoli burocratici e documentali ancora presenti.

L’Amministrazione ricorda inoltre di aver già anticipato le risorse per settembre, sostenendo di essere oggi in credito nei confronti di Marano Ambiente. Un elemento che, nella ricostruzione del Comune, dimostrerebbe l’impegno già assunto per garantire le spettanze delle maestranze.

Il punto centrale resta ora ottobre. I solleciti dei sindacati e dei netturbini si confrontano con la necessità di acquisire i tabulati prima di procedere. Da qui la rassicurazione dell’ente: una volta ricevuta la documentazione, sarà possibile far fronte agli impegni.













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