Caro gasolio, il giochetto di Fico: 13 milioni sul tavolo, ma serve prima il via libera della Commissione Europea

Le risorse

I 13 milioni provengono dalle somme non ancora spese della programmazione in corso e saranno destinati ai ristori per le imprese iscritte al registro Uma ( Utenti motori agricoli). Serviranno a compensare parte dei rincari del carburante. Palazzo Santa Lucia sta verificando la possibilità di individuare ulteriori finanziamenti, anche attraverso il programma regionale Fesr. La Campania ha inoltre proposto, nell’ambito della commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni, di estendere le misure dei Complementi regionali per lo sviluppo rurale 2023-2027 alla copertura delle spese per i carburanti.