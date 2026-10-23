Movimento 17 ottobre, nelle chat Telegram l’invito a spaccare i negozi e rubare allo Stato

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Dopo Milano la paura è che anche altre città italiane possano finire nel caos. A pochi giorni dai saccheggi e dagli scontri che hanno devastato il centro del capoluogo lombardo, l’allarme arriva da Como, dove alcuni gruppi di giovani hanno cercato di organizzare saccheggi attraverso le chat di WhatsApp. L’appuntamento sarebbe stato fissato per sabato 24 ottobre, ma la Digos si è mossa in anticipo per evitare che si ripetano le scene viste lo scorso fine settimana. Dalla tarda serata di giovedì sono scattate una serie di perquisizioni nei confronti di una trentina di ragazzi, soprattutto minorenni, di età compresa tra i 14 e i 24 anni. L’ipotesi di reato è istigazione a delinquere finalizzata al saccheggio, proprio per questo per sabato è stata rafforzata la presenza degli agenti negli scali ferroviari della provincia, anche in vista della partita Como-Sassuolo, in programma alle 15.

A Bari, secondo gli investigatori, un gruppo di giovani si stava preparando ad assaltare e saccheggiare alcuni negozi del centro, seguendo quanto accaduto a Milano. E a far salire ulteriormente la tensione sono i messaggi comparsi nella chat Telegram del Movimento 17 ottobre Bari. “Se volete spaccare negozi o rubare, fatelo allo Stato e ai negozi ricchi di moda”, ha scritto un utente, invitando a risparmiare le attività delle persone comuni. Non solo. Nello stesso messaggio compare anche l’invito a fare scorte di cibo e acqua per i prossimi giorni. E già giovedì sera, sempre nelle chat, era circolato un documento con indicazioni sull’abbigliamento da indossare durante le manifestazioni e l’invito a tentare di sfondare gli sbarramenti delle forze dell’ordine.













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