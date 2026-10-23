Terremoto, scosse potentissime tra Palermo e le Eolie: la più forte 5.0. Evacuate alcune scuole, allerta maremoto

Condividi

Visite: 104

54 Visite

La terra trema a Palermo. Si tratta di uno sciame sismico che sta interessando la zona delle isole Eolie. La scossa più potente si è verificata alle 12.19: secondo una prima stima dell’Ingv si tratta di una scossa di magnitudo di 5.0. Il terremoto è stato nitidamente avvertito dalla popolazione. A Palermo alcune scuole sono state evacuate. Ma anche nei comuni della provincia i bambini sono stati fatti uscire dagli istituti. Al momento però non si hanno notizie di danni a persone o cose.

“Da un paio di giorni – spiega Mimmo Palano, professore di Sismologia all’Università di Palermo – è in corso uno sciame sismico a circa 25 km a nord-ovest dall’isola di Alicudi. Lo sciame si concentra in un range di profondità compreso tra i 20 e i 30 km. L’attività sismica fa parte della fascia che si estende tra Ustica e le Eolie che è soggetta a compressione tettonica. La sequenza sismica sta continuando con tre scosse, con magnitudo non eccedente il valore di 4, e – conclude – potrebbe continuare con questa modalità per ore”.

Poco prima dell’evento più potente delle 12.19, una scossa di magnitudo 4.3 è stata registrata dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 11.51 (ora locale), a una profondità di 24 chilometri, nel Tirreno meridionale. Tra le città più vicine con almeno 50 mila abitanti ci sono Palermo e Bagheria, ma l’evento è stato avvertito in tutta l’isola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti