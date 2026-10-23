Scuole in mobilitazione tra Giugliano e Marano: proteste anche al liceo De Carlo, studenti in strada al Levi

Mattinata di mobilitazione studentesca nell’area giuglianese e maranese. Da questa mattina anche proteste al liceo De Carlo di Giugliano, dove gli studenti sono scesi in strada. Sciopero e preste in strada anche per gli studenti del Galvani Stessa situazione anche al liceo Levi di Marano, dove gli studenti sono nuovamente scesi in strada per manifestare, senza procedere all’occupazione dell’istituto.

Proteste che riportano al centro dell’attenzione il mondo della scuola e le rivendicazioni degli studenti. Resta da capire come evolverà la mobilitazione nelle prossime ore e quali saranno le eventuali iniziative annunciate dai ragazzi.