STRISCE BLU A MARANO: BASTA VESSAZIONI AI CITTADINI. CHIEDO AL PREFETTO DI INTERVENIRE

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Da cittadino e da persona impegnata per il futuro di Marano, non posso più rimanere in silenzio di fronte a quello che sta accadendo con la gestione delle strisce blu nella nostra città.

Ogni giorno mi arrivano decine di segnalazioni da parte di cittadini esasperati. Il racconto è sempre lo stesso: non si fa nemmeno in tempo a scendere dall’auto per andare a fare il grattino, che ci si ritrova già la multa sul parabrezza. Ausiliari che si appostano, che non danno nemmeno un minimo di tolleranza. Questa non è gestione della sosta, questa è vessazione.

Lo dico chiaramente: così non va.

*Per questo chiedo pubblicamente al Prefetto, che oggi guida la nostra città, di intervenire con urgenza:*

*1. Verifichi il contratto e l’operato della ditta che gestisce le strisce blu a Marano.*

*2. In subordine, convochi immediatamente la società e imponga il rispetto di un principio minimo di buon senso e tolleranza verso i cittadini.*

Se la società non è in grado di gestire il servizio con rispetto, allora è giusto che vada via.

Marano ha bisogno di ordine, non di agguati. Ha bisogno di servizi che aiutino i cittadini, non che li puniscano per fare cassa.

Se non interverranno loro ora, prendo un impegno: se nel 2027 i cittadini di Marano ci daranno fiducia per amministrare questa città, una delle prime cose che faremo sarà rimettere mano al contratto delle strisce blu e restituire equità e rispetto ai maranesi.

Basta abusi. Dalla parte dei cittadini, sempre.

Giovanni Licciardi













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