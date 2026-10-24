Boutique del lusso proteggono vetrine a Napoli, timori per proteste di oggi

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C’è preoccupazione tra le boutique del lusso in via dei Mille, la strada napoletana della moda e delle griffes, in vista delle iniziative di protesta annunciate per domani nelle grandi città dal Movimento 17 Ottobre.

Questa sera i punti vendita di Yves Saint Laurent, Prada e Gucci hanno coperto le vetrine con pannelli di compensato, temendo una replica di quanto accaduto la settimana scorsa a Milano.

Ieri la Digos di Napoli, nell’ambito dei controlli avvenuti in 18 città, ha individuato sette giovanissimi che si preparavano a compiere atti violenti domani in città, sequestrando diversi oggetti atti a offendere, come un coltello a serramanico con lama di 23 centimetri, mazze in alluminio, cesoie, ma anche uno scaldacollo e guanti.

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