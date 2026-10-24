Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Condividi

Visite: 21

39 Visite

Piena emergenza per Gasperini che al Maradona non potrà contare su Pellegrini, Koné, Svilar e Dybala infortunati. Sulla trequarti occasione per Rodrigo Mora con Soulé a sostegno di Malen, con Castro pronto a dar man forte a partita in corso. A centrocampo ancora Pisilli e De Roon, dalla panchina Cristante. Il centrocampista sarà valutato con attenzione nella rifinitura e se risponderà positivamente potrebbe anche essere schierato dal 1’ sulla trequarti al posto di Mora. In difesa Mancini, N’Dicka e Hermoso davanti a Svilar. Sulle fasce Wesley e Lulli favoriti.

Allegri ritrova Vergara ma perde Alisson Santos e Neres. A guidare l’attacco partenopeo sarà Hojlund. A centrocampo torna dal 1’ Lobotka, fra i pali Meret. Verso la panchina l’ex Spinazzola. Gara in programma oggi al Maradona alle ore 18.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All.: Allegri

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. All.: Gasperini

Napoli-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Napoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Dazn. La visione del match sarà infatti possibile anche a chi non ha sottoscritto nessun abbonamento (qui tutti i dettagli). Per seguire il match basterà collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti