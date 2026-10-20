PROTESTA AUTOTRASPORTATORI, SUD IN TILT. DISTRIBUTORI PRESI D’ASSALTO

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La protesta degli autotrasportatori continua a provocare pesanti ripercussioni sulla viabilità in Campania. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, Autostrade segnala code alla barriera di Napoli Nord in entrambe le direzioni e due chilometri di rallentamenti tra Napoli Nord e Caserta Nord, verso Roma.

Disagi anche sulla A30 Caserta-Salerno, dove l’uscita di Nocera Pagani risulta chiusa per chi proviene da entrambe le direzioni. Code si registrano inoltre all’uscita di Nola per i veicoli provenienti da Salerno e agli ingressi autostradali in entrambe le direzioni.

Per chi arriva da Canosa, viene consigliato di uscire a Tufino e seguire le indicazioni per Nola. Agli automobilisti provenienti da Salerno è invece suggerito di percorrere la A16, uscire a Tufino e proseguire verso Nola.













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