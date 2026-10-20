Marano, al via il rifacimento delle strade: investimento da 1,5 milioni. Si parte il 3 novembre da via Lazio

Dopo i ritardi legati agli interventi dell’Enel sul territorio e la scelta dell’amministrazione comunale di evitare la sovrapposizione dei cantieri, i lavori per il rifacimento delle strade di Marano sono pronti a partire. L’investimento, finanziato con fondi comunali, ammonta a circa 1,5 milioni di euro.

Il calendario degli interventi prevede una prima fase in via Lazio, dal 3 al 7 novembre. Successivamente, dal 9 al 13 novembre, le operazioni si sposteranno su corso Mediterraneo. A seguire saranno interessate le altre strade inserite nel programma di manutenzione.

Un intervento atteso da tempo dai cittadini, alle prese con le condizioni spesso critiche del manto stradale e con i disagi legati alla circolazione. La decisione di non accavallare i lavori comunali con quelli dell’Enel ha comportato uno slittamento dei tempi, ma punta a evitare ulteriori difficoltà alla viabilità.

Ora l’obiettivo è rispettare il cronoprogramma e restituire strade più sicure e percorribili. Meteo permettendo, il primo cantiere aprirà il 3 novembre in via Lazio, dando finalmente il via a un piano di interventi che interesserà progressivamente diverse arterie cittadine.