Esclusiva Marano, allerta arancione: domani scuole, parchi e cimitero chiusi. Firmata l’ordinanza

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Scuole, parchi e cimitero cittadino saranno chiusi per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, a Marano. Con l’allerta meteo arancione e il rischio di nuove criticità legate alle precipitazioni, a breve sarà firmata l’ordinanza della Commissione straordinaria.

La decisione si inserisce in un quadro di particolare attenzione per la sicurezza del territorio, già messo a dura prova in passato da episodi di maltempo che hanno provocato pesanti conseguenze sotto il profilo idrogeologico.

Il precedente che preoccupa

A destare maggiore apprensione è soprattutto la vulnerabilità del territorio in caso di piogge intense. Allagamenti, difficoltà nella circolazione e possibili fenomeni di dissesto rappresentano rischi da non sottovalutare, soprattutto nelle aree più esposte.

La chiusura precauzionale di scuole, parchi e cimitero punta a ridurre gli spostamenti e a limitare l’esposizione dei cittadini ai possibili pericoli durante le ore più critiche.

Ordinanza firmata nel pomeriggio dai commissari alla guida del Comune.

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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