Chi è Youssef Siher, il free lance indagato come mente del “Movimento 17 ottobre”. “Istigazione alla violenza”

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Indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalitàdi terrorismo e dall’uso del mezzo informatico Youssef Siher, il 30enne di origini marocchine ritenuto la mente della pagina Instagram ‘Movimento17 ottobre’, nata dopo i disordini della scorsa settimana. Il ricercatore è stato perquisito questa mattina e ora la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Già collaboratore dell’Ispi nel 2024, ha svolto uno stage seguito da un periodo di collaborazione con il Fatto quotidiano interrotto però da circa un anno e mezzo.

Youssef Siher è stato perquisito stamane nell’abitazione dei genitori nel Bresciano dove ha la residenza, ma il presunto promotore del Movimento 17 ottobre vivrebbe a Milano a casa di un’amica, anche questo appartamento sarebbe stato perquisito.

Attualmente è in corso la perquisizione informatica sui suoi dispositivi. Su di lui sta indagando la sezione antiterrorismo della Procura di Milano coordinata dal procuratore Marcello Viola.

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