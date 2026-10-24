Individuato il creatore della pagina «Movimento 17 ottobre»: ha 30 anni, è in questura ed è un giornalista free lance

Il Tg1: «Individuato il creatore della pagina Instagram Movimento 17 ottobre: è un 30enne del Bresciano. Interrogato in questura a Milano»

Sarebbe stata individuata dalla Polizia la mente della pagina Instagram Movimento 17 ottobre. Si tratterrebbe di un trentenne italiano di seconda generazione, di origini palestinesi. Lo riferisce il Tg1. Il giovane, formalmente residente in provincia di Brescia, adesso si trova in questura a Milano per essere interrogato. Perquisizioni in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo. Sarebbe un’attivista dei movimenti Pro-Pal e giornalista free-lance che collabora con un quotidiano nazionale.