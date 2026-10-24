Individuato il creatore della pagina «Movimento 17 ottobre»: ha 30 anni, è in questura ed è un giornalista free lance

L’ultimo post su Instagram del «Movimento 17 ottobre» risale a 23 ore fa: ha raccolto oltre 22 mila like
L’ultimo post su Instagram, in cui si annunciava la comunicazione della piazza finale verso cui il neonato «Movimento 17 ottobre» dovrebbe marciare, da tre punti di concentramento diversi, oggi pomeriggio a Milano, risale a 23 ore fa. Ha raccolto oltre 22 mila like e quasi 2 mila commenti. Tra le istruzioni date, ce n’è una che dice: «I tre concentramenti si muoveranno in corteo verso il punto indicato, per ritrovarsi insieme in un’unica grande piazza. Tre fiumi che confluiscono in uno».
Il Tg1: «Individuato il creatore della pagina Instagram Movimento 17 ottobre: è un 30enne del Bresciano. Interrogato in questura a Milano»
Sarebbe stata individuata dalla Polizia la mente della pagina Instagram Movimento 17 ottobre. Si tratterrebbe di un trentenne italiano di seconda generazione, di origini palestinesi. Lo riferisce il Tg1. Il giovane, formalmente residente in provincia di Brescia, adesso si trova in questura a Milano per essere interrogato. Perquisizioni in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo. Sarebbe un’attivista dei movimenti Pro-Pal e giornalista free-lance che collabora con un quotidiano nazionale.