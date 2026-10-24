Marano, la lettera di un giovane: «Volevo creare un ritrovo per i ragazzi a San Rocco, ma il progetto è stato bloccato»

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La denuncia di un 19enne che sognava di dare nuova vita al quartiere: «Mi auguro che il mio sogno possa realizzarsi altrove, perché Marano non offre spazio ai giovani»

MARANO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un giovane di 19 anni che racconta la propria delusione per non essere riuscito a realizzare un progetto dedicato ai ragazzi del territorio, con l’obiettivo di creare un nuovo punto di ritrovo nella zona di San Rocco.

«Caro direttore, sono un ragazzo di 19 anni che voleva dare un po’ di vita a Marano, ma purtroppo non mi è stato possibile portare avanti il mio progetto. Volevo realizzare un luogo di ritrovo per noi giovani in zona San Rocco, un’area che, a mio parere, è tra le più trascurate e prive di occasioni di aggregazione della città.

Il locale che avevo individuato mi sembrava adatto al progetto. Tuttavia, mi è stato negato il cambio di intestazione e ancora oggi non riesco a capire il motivo di questa decisione.

Quello che mi fa più male è vedere sfumare un’iniziativa nata con l’intenzione di offrire qualcosa di positivo ai giovani e al quartiere. Credo che Marano abbia bisogno di spazi in cui i ragazzi possano incontrarsi, stare insieme e costruire qualcosa, anziché essere costretti a cercare altrove occasioni di socialità.

Mi auguro che non si arrivi mai al punto in cui le autorizzazioni vengano concesse soltanto a determinate persone o in determinate circostanze. Vorrei che tutti avessero le stesse possibilità e che le decisioni fossero sempre trasparenti.

Nonostante la delusione, non ho intenzione di rinunciare al mio sogno. Cercherò di realizzarlo in un altro luogo, anche se probabilmente non sarà a Marano. È triste dirlo, ma oggi la considero una città spenta, nella quale iniziative rivolte ai giovani faticano a trovare spazio.

Cordiali saluti,

S. V.»













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