SALVINI RICONFERMATO SEGRETARIO DELLA LEGA

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Matteo Salvini è stato rieletto segretario federale della Lega per la quarta volta, con un mandato che si estenderà fino al 2030. Al congresso del Carroccio, ospitato all’Allianz MiCo di Milano, il vicepremier ha ottenuto 465 voti, contro i 146 raccolti dallo sfidante Massimo Garavaglia, senatore lombardo.

La rielezione conferma Salvini alla guida del partito, dopo una competizione interna che ha visto Garavaglia candidarsi per sfidare la leadership del segretario uscente. Al termine dello scrutinio, i due si sono ritrovati sul palco: una stretta di mano e un abbraccio hanno accompagnato il momento successivo alla proclamazione del risultato.

«Ringrazio Massimo Garavaglia che si è candidato», ha dichiarato Salvini dopo la vittoria. Il leader leghista ha rivolto un ringraziamento anche a Luca Zaia, sottolineando il ruolo che l’ex presidente del Veneto potrà avere nel percorso futuro del partito: «Ringrazio Luca Zaia che sicuramente darà una mano nei prossimi mesi nel percorso vincente e virtuoso».

«La Lega non sarà più un alleato di serie B»

Nel suo intervento al congresso, il leader leghista ha affrontato anche i rapporti con gli altri partiti della maggioranza di governo, rivendicando il contributo della Lega alla coalizione e chiedendo maggiore considerazione nei territori amministrati dal centrodestra.













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