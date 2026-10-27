Campania: detenuti e volontari ripuliscono quattro località costiere, rimosse oltre 1,4 tonnellate di rifiuti

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