Israele, al via lo spoglio: il Likud di Netanyahu primo partito, ma il blocco di Eisenkot potrebbe avere più seggi. Nessuna delle due parti verso la maggioranza

Eisenkot, ha salutato i primi exit poll come “un voto di sfiducia totale nei confronti di Netanyahu e del governo del 7 ottobre da parte della maggioranza sionista e della maggior parte dei cittadini israeliani”. L’ex generale promette ora di agire immediatamente per “attuare la volontà del popolo”, sostituire il governo di Netanyahu e istituire “un governo sionista impegnato nella coscrizione universale il prima possibile”.