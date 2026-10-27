Israele, al via lo spoglio: il Likud di Netanyahu primo partito, ma il blocco di Eisenkot potrebbe avere più seggi. Nessuna delle due parti verso la maggioranza

Affluenza da record per questo rinnovo della Knesset al fulmicotone. I primi exit poll mostrano che il blocco di partiti a guida ebraica che si oppongono a Benjamin Netanyahu è il più numeroso e si prevede che conquisterà un totale di 52 seggi, contro i 50 seggi dei partiti che sostengono il primo ministro.
L’emittente Channel 12 prevede che il Likud conquisterà 24 seggi su 120, contro i 22 di Yashar. Nel complesso, il blocco anti-Netanyahu guidato da Gadi Eisenkot conquisterebbe più seggi, ottenendone 52, contro i 50 del blocco guidato dal premier. Si prevede, inoltre, che i partiti a guida araba, che non fanno parte del blocco sionista anti-Netanyahu, conquisteranno 18 seggi.
Pertanto, nessuno dei due schieramenti raggiunge la maggioranza di 61 seggi necessaria per formare un governo. Entrambi i blocchi dovranno ora rimboccarsi le maniche per cercare di formare una coalizione: qualora nessuno dovesse riuscirci, gli israeliani dovranno tornare alle urne tra pochi mesi. Si riaffaccia, dunque, lo spettro del caos del 2019-2022, con i suoi cinque turni elettorali. Con i due principali blocchi politici separati da soli due o tre seggi, le posizioni dei partiti arabi potrebbero diventare un fattore importante nei negoziati politici che seguiranno.