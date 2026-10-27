Marano, incidente sul lavoro in via Lazio: dipendente del verde pubblico cade da una scala, sarà operato

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato una lesione al braccio ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Stando a quanto si apprende, potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato il ferimento del lavoratore. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare durante le operazioni di manutenzione del verde pubblico, che possono comportare rischi per gli operatori impegnati sul campo.