Morte di Domenico: chirurgo a collega in chat: “Da inizio anno abbiamo fatto 3 morti”

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“Abbiamo fatto tre morti dall’inizio dell’anno… sto iniziando a sperare che ci arrestano tutti”. E’ quanto scrive in una chat Vincenzo Pagano, uno dei medici che hanno fatto parte delle equipe che il 23 dicembre 2025 hanno preso parte al trapianto di cuore fallito costato la vita al piccolo Domenico Caliendo.

Pagano sta chattando con un altro medico non indagato della vicenda dei bimbo ed è il 7 febbraio 2026: “La tragedia è successa perché il medico impiantatore non ha fatto l’esame obiettivo dell’organo come da linee guida del Cnt (Centro Nazionale Trapianti, ndr)”, scrive ancora il chirurgo.

Domani, intanto, l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino annuncia che si recherà in procura a Napoli per chiedere agli inquirenti di ascoltare “a sommarie informazioni testimoniali” le persone coinvolte in queste conversazioni.

“Oppido continua a rinfacciare ipotetiche colpe e a fuggire.

Si era messo in ferie fino all’8 marzo”, scrive ancora il medico.













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