SCUOLA, GLI STUDENTI DEL FERRAIOLI PROTAGONISTI DELLA KERMESSE “NAPOLI DOLCISSIMA”

Condividi

Visite: 12

38 Visite

Dall’aula ai laboratori di un evento dedicato alle eccellenze della pasticceria, per mettere in pratica le competenze acquisite e confrontarsi con il mondo professionale. L’istituto alberghiero “Antonio Esposito Ferraioli” di Napoli è stato tra i protagonisti di Napoli Dolcissima, la manifestazione ospitata al Centro Commerciale La Birreria di Miano, con un calendario di appuntamenti che coinvolge chef, maestri pasticceri, istituzioni e istituti alberghieri.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi 3C e 4C di Enogastronomia – Pasticceria, impegnati in una masterclass dedicata al babà napoletano, preparato in diverse varianti sotto la guida del professor Antonio Borriello, che ha accompagnato i ragazzi nella preparazione e nella presentazione pubblica delle loro creazioni.

Un’esperienza che ha consentito agli studenti di misurarsi con un contesto di alto livello, mettendo alla prova le proprie capacità tecniche, la creatività e il lavoro di squadra. Un’occasione di apprendimento che ha trovato ulteriore valore nell’incontro con il celebre maestro pasticciere Sal De Riso che ha voluto rivolgere ai giovani un messaggio chiaro sull’importanza dello studio, della cultura e della conoscenza delle lingue, a partire dall’inglese.

La manifestazione, promossa da Promotion Eventi, con Raffaele Diana e il coordinamento di Rosa Praticò, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e di incontro tra le nuove generazioni e i protagonisti del settore.

“La formazione – sottolinea la dirigente scolastica del Ferraioli Rita Pagano – non può esaurirsi nelle attività d’aula e nei laboratori scolastici. È fondamentale che i nostri studenti abbiano la possibilità di confrontarsi con professionisti affermati, conoscere da vicino le dinamiche del settore e sperimentare le proprie competenze in contesti reali. Il nostro compito è accompagnarli in questo percorso, offrendo loro opportunità che allarghino gli orizzonti e li preparino ad affrontare con consapevolezza il futuro”.

La partecipazione a Napoli Dolcissima si inserisce nel percorso educativo del Ferraioli, che punta a integrare la preparazione teorica e laboratoriale con esperienze dirette, capaci di rafforzare le competenze professionali e favorire il dialogo tra scuola e mondo del lavoro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti