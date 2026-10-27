Pozzuoli, otto arresti per l’aggressione a Mario Spedaliere

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Restano gravissime, sebbene stabili, le condizioni di Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici colpito violentemente alla testa dopo la partita con la Puteolana. Polizia e Carabinieri hanno arrestato otto persone, cinque maggiorenni e tre minorenni, nell’ambito delle indagini sull’aggressione. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, proprio il 19enne che avrebbe confessato di aver sferrato il colpo alla testa non sarebbe finito in carcere perché ritenuto incompatibile con il regime carcerario.













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