Ultim’ora. Marano, vasto incendio in alcuni locali nei pressi del Parco Gelsomino: soccorsi sul posto

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Un grande incendio si sta sviluppando a Marano, nei pressi del Parco Gelsomino, in pieno centro cittadino, in viale Duca D’Aosta. Fiamme hanno interessato alcuni locali

Al momento, la dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. La situazione è in evoluzione e sul posto sono accorsi i soccorsi per intervenire e verificare l’origine del rogo.

Non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sull’eventuale presenza di persone coinvolte o sull’entità dei danni. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori informazioni.

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