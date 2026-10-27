Marano. La comunità di San Ludovico d’Angiò saluta don Ciro: «Ventisei anni insieme, grazie per tutto ciò che ci hai donato»

A questo si unisce la costante e intensa collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, cercando un’autentica simbiosi educativa tra famiglia, scuola e Chiesa per la crescita armonica dei nostri ragazzi. Con il nodo alla gola, poi, pensiamo agli ultimi e ai più fragili. A quel cuore pulsante che è la Caritas parrocchiale — dai pranzi condivisi a Natale all’abbraccio ai senzatetto nelle zone più povere di Napoli — e alla straordinaria sensibilità verso le persone con disabilità. Da quel momento settimanale loro interamente dedicato è nata la spinta per la costituzione di un’associazione e di una cooperativa sociale a sostegno dei ragazzi autistici e delle loro famiglie, offrendo risposte concrete dove spesso le istituzioni lasciano un vuoto. Ci hai insegnato che il vero pastore non trattiene le pecore a sé, ma le conduce a Cristo. E oggi, mentre il momento del distacco si fa vicino, comprendiamo che il dono più grande che ci lasci non sono le opere o le strutture, ma è proprio Lui: Gesù. Ogni volta che hai spezzato il Pane, che hai perdonato, che hai annunciato il Vangelo, ci hai donato il volto stesso del Signore. Ora, Don Ciro, è il momento di un nuovo inizio. La voce di Dio ti chiama a prendere il largo verso la comunità di Procida.

C’è un’isola che ti aspetta, altri volti che presto imparerai a chiamare per nome, altre storie e altre lacrime che affideranno al tuo cuore di pastore. Sentiamo la fitta della tristezza, è vero. Ma vogliamo che oggi a prevalere sia soltanto un immenso grazie. Non vogliamo trattenerti con il peso del rimpianto, ma vogliamo accompagnarti con la preghiera più bella, affidandoti tra le braccia di quel Dio che ti ha mandato qui ventisei anni fa e che oggi ti chiama ancora a servire. Porta con te a Procida, oltre il mare, l’affetto profondo dei nostri cuori; e sappi che qui, a San Ludovico, ci sarà sempre una porta aperta e una preghiera che continuerà a camminare insieme a te. Buon cammino, carissimo Don Ciro. E grazie, grazie di tutto. La tua comunità della Parrocchia San Ludovico d’Angiò dammi titolo