Quarto, “Officina della Legalità”: giovedì a Casa Mehari la presentazione del libro di Renato Natale “Io, casalese che non sono altro”

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Continuano gli appuntamenti dedicati alla cultura, alla memoria e all’impegno civile nell’ambito del progetto “Officina della Legalità”. Giovedì 29 ottobre, alle ore 10:00, negli spazi di Casa Mehari a Quarto, si terrà la presentazione del volume “Io, casalese che non sono altro. Storia di resistenza e di riscatto” (Rubbettino Editore) di Renato Franco Natale, ex sindaco di Casal di Principe. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Sonia Gervasio.

Il libro – che si avvale della prefazione di Raffaele Sardo e di uno scritto di Isaia Sales – ripercorre una testimonianza fondamentale di impegno civile, raccontando la storia di chi ha scelto di non piegarsi alla criminalità organizzata e di lottare quotidianamente per la dignità, il riscatto e la rinascita della propria comunità. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento per il territorio, rafforzando il valore dei beni confiscati come presidi attivi di cittadinanza e cultura. Renato Natale, medico e sindaco, ha raccontato nel libro una vita segnata dalla resistenza civile alla camorra, dentro e fuori le istituzioni.

L’evento rientra tra le attività promosse e sostenute dai partner del progetto “Officina della Legalità” – la Cooperativa Sociale La Quercia Rossa, La Bottega dei Semplici Pensieri, ArteMide e l’Associazione Dialogos -, nell’ambito degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati finanziati con la L.R. n. 7/2012 dalla Regione Campania.













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