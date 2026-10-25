PREMIO MICHELE SERIO 2026, PROCLAMATI I VINCITORI DELLA SECONDA EDIZIONE: SONO PAOLO CHIAPPERO, PINO IMPERATORE, BRUNO RUSSO

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Al Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli i riconoscimenti per le categorie Grottesco/Pulp, Giallo/Noir e Fantasy/Esoterico. Ospiti lo scrittore greco Petros Markaris e il comico Daniele Ciniglio

Sono stati proclamati ieri, al Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli, i vincitori della seconda edizione del Premio Michele Serio, il riconoscimento nazionale dedicato alla narrativa di genere in memoria dello scrittore e giornalista napoletano. Tre le categorie in concorso – Grottesco/Pulp, Giallo/Noir e Fantasy/Esoterico – con sei opere finaliste.

Per la categoria Grottesco/Pulp, il premio è stato assegnato a Paolo Chiappero, con La Sagrada (ed. Brè). Nella sezione Giallo/Noir ha vinto Pino Imperatore, con I demoni di Pausilypon (ed. HarperCollins), mentre per la nuova categoria di questa edizione, Fantasy/Esoterico, il riconoscimento è andato a Bruno Russo, con Le figlie della Partenogenesi (ed. Universo).

Nel corso della manifestazione sono state inoltre assegnate due Menzioni Speciali, promosse dall’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. in collaborazione con il Comune di Bacoli e riservate alle opere ambientate nei Campi Flegrei. I riconoscimenti sono andati a Partenopellade di Fulvia Giacco (Flegrea) e La geometria del silenzio di Febo Quercia (Colonnese).

La giornata ha riunito autori, editori, lettori e rappresentanti del mondo della cultura e dell’informazione, con un programma dedicato alle diverse forme del racconto e al rapporto tra letteratura e società. Tra gli appuntamenti, l’incontro Il buio in prima pagina, a cura della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ha approfondito il legame tra narrativa noir e cronaca nera, seguito dal conferimento dell’omonimo riconoscimento al giornalista napoletano Giuseppe Crimaldi distintosi nel racconto dei fatti di cronaca.

Nel pomeriggio, lo scrittore greco Petros Markaris, tra i maggiori esponenti del noir mediterraneo, è stato protagonista del talk Noir mediterraneo: crimine e contraddizioni del nostro tempo, dedicato alla capacità della narrativa di genere di interpretare le tensioni sociali, politiche e culturali della contemporaneità. A chiudere il programma, l’incontro con il comico Daniele Ciniglio, Il lato oscuro della risata. Quando la comicità svela le nostre contraddizioni, sul ruolo dell’umorismo nel mettere in luce i paradossi della società.

La giuria del Premio è composta da Andrea Carlo Cappi, Valerio Caprara, Angelo Petrella, Maurizio Ponticello, Serge Quadruppani, José Vicente Quirante Rives e Letizia Vicidomini.

Il Premio Michele Serio nasce per mantenere viva la memoria dello scrittore napoletano, autore capace di attraversare con originalità i territori del noir, del pulp e del grottesco, raccontando le inquietudini del presente e le contraddizioni dell’animo umano. L’iniziativa intende valorizzarne l’eredità letteraria e promuovere la narrativa di genere come strumento per interpretare la contemporaneità.

L’ideazione e la direzione artistica sono a cura di Eva Serio, presidente dell’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. e figlia dello scrittore. Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare la sua opera e creare occasioni di incontro e confronto tra autori, editori, lettori e protagonisti del panorama culturale.

Il Premio è organizzato dall’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. – Bacoli Cultura e Letteratura, con il patrocinio del Comune di Bacoli, dell’Associazione Campana Editori e della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in partnership con Di Pinto Photography, Ristorante Garibaldi, Villa Espero e Tolteka.













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