TIFOSO DEL PORTICI RIDOTTO IN FIN DI VITA: ECCO I NOMI DEGLI ARRESTATI

Condividi

Visite: 12

15 Visite

Sono otto gli arrestati per la rissa tra tifosi avvenuta domenica scorsa a Pozzuoli, nella quale è rimasto gravemente ferito Mario Spedaliere, 34enne sostenitore del Portici, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Ecco i nomi degli arrestati dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli: Emanuele Alfano, 19enne; Emanuele Barretta, 19; Giovanni Jonathan Pastore, 18 e un 17enne tutti di Pozzuoli.

Emanuele Alfano è stato riconosciuto come l’autore del colpo inferto alla vittima grazie alla descrizione fornita dai tifosi ospiti nelle fasi concitate dell’intervento in ospedale, riscontrata con la documentazione fotografica e dai video della sorveglianza acquisiti. Lui poi ha confessato, indicando il luogo in cui aveva nascosto il bastone in legno utilizzato per colpire Mario Spedaliere.

Gli arrestati dal commissariato di Pozzuoli e dalla Digos della questura sono Gennaro Pio Volpe, 19 anni di Napoli; Eduardo Marino di Portici, 38enne e due 17enni di Pozzuoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti