Il talento del Liceo Segrè di Marano brilla al Premio Internazionale di Letteratura “Lucio Seneca”

Due alunni del Liceo “Emilio Segrè” di Marano di Napoli si sono distinti alla X edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea “Lucio Seneca”, la cui cerimonia di premiazione si è svolta il 24 ottobre 2026, alle ore 15:30, nello splendido Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari.

Il concorso, nato nel 2017 per iniziativa dell’associazione Oceano nell’Anima, si è evoluto nel tempo fino a diventare un vero e proprio premio accademico, che oggi vanta il patrocinio del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della Cultura e di altri ministeri italiani, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, nonché di alcune università pugliesi e dei Comuni di Bari e Sannicandro di Bari.

Aurora Pica , della classe III A, ha conquistato il Premio Senato Accademia con il racconto “Le difficoltà dell’amore”.

, della classe III A, ha conquistato il con il racconto “Le difficoltà dell’amore”. Matteo Mercurio, della classe V I, ha ottenuto il terzo posto nella sezione Studenti Narrativa (SN) con il racconto “Latte alla fragola”.

Entrambe le opere sono state inserite nell’antologia del concorso, che celebra la forza della parola scritta e il valore della letteratura come strumento di incontro, dialogo e condivisione tra culture diverse.

Le emozioni dei due studenti raccontano il significato più autentico di questo riconoscimento. Nel suo intervento sul palco, Aurora invita tutti a scrivere, perché «la parola unisce, più di ogni altra cosa», mentre Matteo sottolinea la gioia di aver visto valorizzati i propri testi in un contesto internazionale di così alto profilo culturale.

«Sono orgogliosa dei miei alunni», afferma la professoressa Rita Cottone, referente per la poesia dell’istituto, che sottolinea anche l’importanza, per i docenti e per gli adulti in generale, di ascoltare i giovani, incoraggiarne la creatività e aiutarli a credere nelle proprie capacità.

«Ringrazio gli organizzatori del Premio, il presidente e fondatore Massimo Massa e la direttrice artistica e conduttrice Maria Teresa Infante, per aver dato spazio e valore alla voce delle nuove generazioni.

Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica, professoressa Raffaellina Varriale, e a tutti coloro che sostengono e promuovono la cultura, la poesia e la scrittura tra i nostri studenti».

Complimenti ad Aurora e Matteo e a tutti coloro che hanno partecipato!