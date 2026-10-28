Tragedia ferroviaria in Spagna, scontro tra treni sulla linea dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusi

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Grave incidente ferroviario in Spagna, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati oggi nei pressi di Toledo, a sud di Madrid.

Le autorità locali hanno confermato un primo bilancio – provvisorio – delle vittime, che sono almeno 30. La cifra sembra però destinata a crescere: «Temiamo una grande tragedia», ha detto la ministra della Salute, Monica Garcia. Ci sono anche decine di persone ferite.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata ricostruita in modo preciso. Quello che sappiamo per certo è che un treno della compagnia privata Iryo era fermo sulla linea a causa di un guasto e un altro treno Ave (cioé ad alta velocità) della compagnia ferroviaria di Stato spagnola Renfe, partito da Madrid e diretto a Siviglia, non ha rallentato la sua corsa e lo ha urtato a velocità sostenuta. Almeno due carrozze sarebbero uscite dai binari e precipitate lungo una scarpata. La rete ferroviaria del disastro è la stessa lungo cui era avvenuto l’incidente dello scorso gennaio ad Adamuz, nella provincia di Cordova: in quel caso persero la vita 46 persone. Secondo fonti del governo, non si esclude che il bilancio dell’incidente odierno potrebbe essere anche peggiore.

Cosa è successo: le ipotesi sulla dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di mercoledì 28 ottobre, tra le località di Los Yébenes e Urda, nella provincia di Toledo. A scontrarsi sono stati un treno AVE, partito da Madrid e diretto a Siviglia, e un convoglio della compagnia Iryo.













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