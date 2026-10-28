SCARCERAZIONE PER YOUSSEF SIHER, LA GIP SMENTISCE IL PM: «NON CI SONO GRAVI INDIZI»

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Arresto non convalidato. E ordine di scarcerazione immediata di Youssef Siher. Per la gip milanese Tiziana Landoni non soltanto non ci sono esigenze cautelari per trattenere in custodia cautelare a San Vittore il 30enne bresciano ricercatore e attivista pro-Pal, indagato quale amministratore del canale social «Movimento 17 ottobre» aperto la sera del 18 ottobre dopo le devastazioni in centro a Milano del 17 e 18 ottobre; ma – ancor prima e a monte – non c’erano fondate ragioni giuridiche per fermarlo sabato notte dopo una giornata in Questura e portarlo a San Vittore, perché le sue condotte, con la creazione e l’amministrazione di un canale Telegram con 11.000 iscritti e di una pagina Instagram giunta a 50.000 iscritti, non sono incasellabili nelle fattispecie penali di «istigazione a delinquere» aggravata dalla «finalità di terrorismo», e nemmeno di «violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche» tipizzata come nuovo e autonomo reato dall’ultimo decreto legge del governo Meloni proprio dopo i saccheggi nel centro di Milano. «Lo dirò senza mezzi termini: considero vergognosa la decisione del Gip di Milano», le parole della premier Meloni.