Marano, il 18 novembre l’inaugurazione della Compagnia dei Carabinieri intitolata a Salvatore Nuvoletta

Marano si prepara a celebrare un momento importante nel segno della memoria e della legalità. Il prossimo 18 novembre sarà inaugurata ufficialmente la Compagnia dei Carabinieri intitolata a Salvatore Nuvoletta, il militare insignito della Medaglia d’oro al valor civile, simbolo di coraggio e dedizione al dovere.

La cerimonia arriva dopo alcuni anni di ritardo rispetto alle attese e rappresenta un passaggio significativo per la città, che renderà omaggio alla memoria del carabiniere attraverso l’intitolazione ufficiale della struttura.

L’iniziativa si svolgerà anche grazie al coinvolgimento dei familiari di Salvatore Nuvoletta, che hanno rivolto l’invito a partecipare a questo importante appuntamento commemorativo.

Per Marano, il 18 novembre non sarà soltanto una cerimonia ufficiale, ma anche un momento di memoria collettiva e di riconoscimento verso chi ha sacrificato la propria vita al servizio delle istituzioni.