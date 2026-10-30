Cimitero consortile Arzano-Casoria-Casavatore, Ognissanti e Defunti: orari prolungati, navette per disabili e maxi programma di celebrazioni

Ognissanti e commemorazione dei defunti: Orari prolungati, navette per disabili, sicurezza e un ricchissimo programma liturgico e musicale tra il 29 ottobre e il 2 novembre. Il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni ha definito, su input del consiglio consortile e del direttore Sabato Terracciano, il piano organizzativo e il programma delle celebrazioni in vista delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti. Previsto l’afflusso delle grandi occasioni: per questo motivo, dal 29 ottobre a domenica 2 novembre, il cimitero osserverà l’orario di apertura straordinario e continuato dalle ore 8:00 alle ore 18:00. In occasione della commemorazione dei defunti, il cimitero, di intesa con il Cappellano Padre Elpidio Moccia e del Vicario Episcopale per la zona nord di Napoli don Carmine Caponetto, ha stabilito gli orari concernenti la celebrazione delle Sante messe presso la chiesa madre ubicata nel plesso sacro. D’intesa con il Cappellano, la chiesa madre all’interno del luogo santo ospiterà un fitto calendario di funzioni liturgiche, culminante nelle celebrazioni d’onore delle due giornate festive dell’1 e 2 novembre La messa solenne di concelebrazione eucaristica sarà presieduta da monsignor Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Emerito della Diocesi di Foggia-Bovino e con la partecipazione dei Parroci del territorio, le autorità militari e civili ed i sindaci dei comuni consorziati Raffaele Bene, Giuseppe Vitagliano e Fabrizio Celaj. La funzione sarà animata dai canti liturgici delle Suore “Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato” (Sacramentine) di Casoria. Ad arricchire il clima di raccoglimento e preghiera vi sarà l’evento “Tra Cielo e Memoria – in onore dei Santi e in suffragio dei Defunti”, un programma di animazione di musica sacra vocale e strumentale coordinato dal Soprano Emilia Gentile. La gestione della viabilità esterna e dell’ordine pubblico sarà affidata alla Polizia Locale del Comune di Arzano, guidata dal Comandante Luigi Maiello, in stretta sinergia con le altre forze di polizia. Il servizio di vigilanza sarà potenziato grazie al supporto dei volontari della Protezione Civile, che metteranno a disposizione anche un servizio navetta per agevolare lo spostamento delle persone anziane o con disabilità. Il presidio sanitario e di primo soccorso sarà garantito da un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa Italiana (Comitato di Napoli Nord).