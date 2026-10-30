Marano, tutto confermato: il 3 novembre partono i lavori stradali. Dopo via Lazio, corso Mediterraneo, San Castrese e Marano-Quarto

Tutto confermato, come anticipato nei giorni scorsi da Terranostranews. Partiranno il prossimo 3 novembre gli interventi di rifacimento del manto stradale finanziati con circa 1,5 milioni di euro, attesi ormai da mesi dalla città. Il Comune ha deciso di procedere senza ulteriori rinvii, nonostante sul territorio siano ancora in corso diversi interventi di Enel, in particolare lungo corso Italia e corso Europa.

La società elettrica dovrà infatti completare le proprie lavorazioni, effettuare i test sui cavi e successivamente provvedere al ripristino delle strade interessate. L’amministrazione comunale, tuttavia, non può attendere ancora per dare il via al programma di manutenzione straordinaria, già finanziato e da tempo atteso dai cittadini.

Si è quindi scelto di organizzare il calendario degli interventi in modo da evitare sovrapposizioni e interferenze con i cantieri Enel. Si comincerà il 3 novembre da via Lazio; tra il 7 e il 9 novembre gli interventi interesseranno corso Mediterraneo. Successivamente si procederà con via San Castrese e via Marano-Quarto.

Una programmazione studiata per consentire l’avvio dei lavori comunali senza intralciare quelli della società elettrica, evitando così ulteriori ritardi. Resta naturalmente da fare i conti con le condizioni meteorologiche: l’auspicio è che il tempo sia clemente e consenta alle ditte di rispettare il cronoprogramma. Dopo mesi di attesa, per Marano è finalmente arrivato il momento di passare dalle risorse stanziate ai cantieri.