Michele Izzo e Movimento Civico Maranese: solidarietà a Don Luigi Merola e appello per la restituzione dell’autovettura rubata

Michele Izzo e il Movimento Civico Maranese esprimono piena solidarietà a Don Luigi Merola, fondatore della Fondazione Voce delle Creature, per il furto dell’autovettura, rivolgendo ai responsabili un caloroso ma fermo appello affinché il mezzo venga restituito immediatamente.

L’autovettura è indispensabile per gli spostamenti di Don Luigi Merola e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e sociali, attraverso le quali ogni giorno offre vicinanza, sostegno e opportunità a tante persone in difficoltà, in particolare ai giovani più bisognosi.

Il furto non rappresenta soltanto un grave atto contro la proprietà privata, ma rischia di ostacolare un’opera di solidarietà e di impegno sociale che costituisce un punto di riferimento per tante persone e famiglie. Ogni ostacolo all’attività della Fondazione finisce inevitabilmente per ripercuotersi su chi ha maggiormente bisogno di aiuto, ascolto e sostegno.

Michele Izzo e il Movimento Civico Maranese si uniscono alla vicinanza e alla solidarietà nei confronti di Don Luigi Merola, riconoscendo il valore del suo impegno a favore della comunità e dei giovani, soprattutto di quelli che vivono situazioni di disagio e fragilità.

Ai responsabili rivolgiamo un appello chiaro: fate la cosa giusta, restituite l’autovettura senza indugio. È un gesto di responsabilità che consentirebbe a Don Luigi Merola di riprendere pienamente i suoi spostamenti e proseguire senza ulteriori ostacoli il suo prezioso servizio alla comunità.

La solidarietà, il rispetto e il senso di responsabilità devono prevalere su ogni forma di prevaricazione. Colpire chi opera quotidianamente per il bene degli altri significa arrecare un danno all’intera collettività.

Michele Izzo

Movimento Civico Maranese