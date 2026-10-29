MARANO, LA SEGRETARIA GENERALE GRECO LASCIA IL COMUNE: SI TRASFERISCE A NOLA. I COMMISSARI: “GRATI PER L’IMPEGNO E LA PROFESSIONALITA'”

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Si profila all’orizzonte della nostra Segretaria Generale un importante salto di qualifica nella classe di Segreteria della 1ª B.

Un riconoscimento sul campo che premia impegno competenza e dedizione. Caratteristiche proprie della Dirigente che in questo anno in città non sono venute mai meno connotate sempre da riservatezza, eleganza e garbo istituzionale.

Lascia una macchina burocratica che in sintonia piena all’azione della Commissione e’ molto cambiata, capace ora di avvalersi di innovativi strumenti informatici a garanzia della legalità e della correttezza amministrativa e di un Ufficio Legale, cui ha dedicato sin da subito particolare e sensibile attenzione, che garantisce finalmente al Comune presenza e competenza.

La Commissione la scelse un anno fa, dopo una selezione aperta, per dare al Comune una titolarità alla Segreteria Generale ed oggi quella scelta è stata premiata. Sarà il Comune di Nola a potersi avvalere a breve del suo lavoro. Un’ esperienza quella a Marano che ha contribuito a dare alla dottoressa Nadia Greco un ancor più ricco bagaglio professionale, attese le molteplici vicende che in tutti i campi gravano sulla quotidianità dell’ amministrazione comunale Maranese.

Dalla Commissione il sentimento di gratitudine si accompagna alla soddisfazione di veder crescere, in questo importante incarico di carriera, una propria “pedina” e dai dipendenti tutti a Lei un saluto grato e gli auguri sinceri e l’auspicio di un sempre crescente futuro.

A cura di

Commissione Straordinaria













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