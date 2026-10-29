IL GRANDE NUOTO MASTER TORNA ALLA PISCINA SCANDONE CON LA XVII EDIZIONE DEL MEMORIAL FILIPPO CALVINO

Tutti gli atleti partecipanti riceveranno la tradizionale maglietta ufficiale dell’evento, impreziosita quest’anno da un’immagine celebrativa della città di Napoli. Sul fronte dei riconoscimenti, la cerimonia finale vedrà premiati i primi tre classificati di ciascuna gara e categoria, oltre alle prime dieci società della graduatoria generale. Alla compagine prima classificata verrà consegnato il prestigioso Trofeo Filippo Calvino. Ricco anche il parterre dei premi speciali, che include la Targa Claudio Iodice per la migliore prestazione femminile, la Targa Enzo Fusco per la migliore prestazione maschile, la Coppa Albatros, la coppa destinata al miglior Coach Motivazionale, il premio per la società proveniente da più lontano e un simpatico riconoscimento per l’atleta più solare e divertente.

L’appuntamento conserva da sempre un profondo valore affettivo ed educativo, come sottolinea Daniela Calvino nel suo accorato ricordo legato all’iniziativa. Esistono persone che continuano ad abitare la nostra quotidianità attraverso le passioni e gli insegnamenti trasmessi nel tempo. Il Memorial nasce con il preciso intento di mantenere viva la memoria di Filippo Calvino, una figura che ha dedicato l’esistenza al nuoto e che grazie a questo sport ha saputo incontrare, formare e accompagnare tantissime persone. L’evento si conferma così una fondamentale occasione di incontro in cui la passione agonistica e lo spirito di squadra si fondono nel ricordo indissolubile di un protagonista del nuoto campano.