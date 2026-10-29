Vomero: scala mobile di via Cimarosa ferma da giorni Disagi e silenzi inaccettabili: ANM dia informazioni al riguardo!

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“ Una scala mobile ferma da giorni, cittadini costretti a fare i conti con l’ennesimo disservizio e nessuna indicazione chiara sulle ragioni del blocco e sui tempi di ripristino. È una situazione inaccettabile, che torna a penalizzare residenti e turisti e alla quale occorre porre fine “. È la dura denuncia di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, che richiama nuovamente l’attenzione sul prolungato fermo della scala mobile di via Cimarosa, al Vomero, gestita da ANM.

Il Comitato denuncia i disagi per chi utilizza l’impianto lungo il percorso verso l’area di San Martino e sollecita un intervento tempestivo, accompagnato da informazioni precise sulle cause dell’interruzione e sulla durata prevista dei lavori necessari alla riattivazione.













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