Napoli sempre più convincente: poker al Monza, finisce 4-1. Gli azzurri sono in costante crescita

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Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Napoli, che supera il Monza per 4-1. Dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Allegri, squalificato e sostituito in panchina da Landucci, dominano la ripresa. A segno Højlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne.

Il Napoli convince sempre di più e lo dimostra con una prestazione di carattere e qualità sul campo del Monza. Il 4-1 finale racconta una vittoria importante, la seconda in trasferta, che conferma la crescita costante della squadra azzurra e la sua capacità di alzare il livello nel corso della partita.

La gara non è stata semplice fin dall’inizio. Nel primo tempo, infatti, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, dando vita a una sfida equilibrata e combattuta. Il Napoli ha cercato di imporre il proprio gioco, trovando però un Monza capace di rispondere e di mantenere la partita in bilico. A rompere l’equilibrio ci ha pensato Højlund, protagonista con il gol che ha permesso agli azzurri di andare avanti e di indirizzare la gara.

Nella ripresa, però, la musica è cambiata. Il Napoli è rientrato in campo con maggiore convinzione, prendendo progressivamente il controllo del gioco e mostrando una superiorità evidente. Intensità, qualità nelle manovre e concretezza sotto porta hanno fatto la differenza, trasformando una partita ancora aperta in una vittoria netta.













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