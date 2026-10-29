Esclusiva. Marano, rubata l’auto di servizio di don Luigi Merola: secondo furto nello stesso parco. I carabinieri indagano

Colpita la vettura utilizzata dal sacerdote per le attività della Fondazione ’A Voce d’ ’e Creature. Il furto nel parco Maria Rosaria, dove don Luigi vive. Circa un anno e mezzo fa era già accaduto: l’auto fu poi ritrovata.

Un nuovo furto, nello stesso luogo e ai danni dello stesso sacerdote. A Marano torna l’allarme sicurezza dopo il furto dell’auto di don Luigi Merola, avvenuto nel parco Maria Rosaria, il complesso residenziale in cui vive. Una vicenda che riporta alla memoria un episodio analogo verificatosi circa un anno e mezzo fa, quando un’altra vettura utilizzata dal sacerdote venne rubata e successivamente ritrovata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali elementi utili alle indagini.

La vettura è utilizzata da don Luigi anche per le attività della Fondazione ’A Voce d’ ’e Creature, da anni impegnata a Napoli nel sostegno ai minori e nel contrasto al disagio sociale. Il furto rischia dunque di creare disagi anche agli spostamenti legati alle iniziative dell’organizzazione.

L’episodio assume rilievo anche alla luce del recente impegno di don Merola a sostegno del movimento civico I Volenterosi per Marano, realtà attiva nel dibattito cittadino e nelle prospettive di rilancio della comunità locale. Un elemento di contesto che si aggiunge alla vicenda, senza che al momento emerga alcun collegamento tra il furto e l’attività civica del sacerdote.

Resta soprattutto la preoccupazione per il ripetersi di episodi analoghi nello stesso parco. Saranno ora le indagini dei carabinieri a chiarire le circostanze del furto e a verificare l’eventuale presenza di immagini di videosorveglianza.

Per don Merola si tratta di un nuovo episodio spiacevole, a distanza di circa diciotto mesi dal precedente. Allora l’auto venne ritrovata; questa volta si attendono gli sviluppi degli accertamenti investigativi.