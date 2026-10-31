Neonato morto per complicazioni post parto al San Leonardo, revocati gli arresti

I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai difensori, gli avvocati Alfredo Sorge e Guido Sciacca, e disposto, come anche per gli altri cinque co-indagati, la misura interdittiva per la durata di dodici mesi.

Soddisfazione è stata espressa dai due legali: “il risultato raggiunto in primo luogo fa chiarezza e spazza via quelle che erano tutte illazioni prive di fondamento.

In secondo luogo è il primo passo verso il successivo chiarimento processuale che porterà a verificare la correttezza professionale dell’operato della dottoressa Esposito la quale, per oltre 40 anni, ha prestato servizio con competenza ed abnegazione a tutela della salute delle donne”.