Sondaggio Pagnoncelli: Vannacci perde terreno, Futuro Nazionale scende al 7,9%. Crescono FdI, Pd e M5S

Nuovi equilibri nei consensi dei partiti secondo l’ultima rilevazione realizzata da Nando Pagnoncelli. A perdere terreno è soprattutto Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che scende al 7,9%, registrando una flessione di quasi un punto percentuale. In controtendenza la Lega, che risale al 5,6%.

Crescono invece i principali partiti: Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica con il 26,7%, seguito dal Partito Democratico al 19,9% e dal Movimento 5 Stelle al 14,9%.

Un quadro politico che si inserisce in un mese particolarmente movimentato, tra tensioni sociali, proteste contro il caro carburanti, manifestazioni giovanili e il confronto sulla manovra finanziaria.

Non mancano le difficoltà per la maggioranza di governo, alle prese anche con le questioni legate alla crisi industriale dell’Ilva e con gli equilibri interni ai partiti della coalizione.

La rilevazione fotografa dunque uno scenario in evoluzione: mentre Fratelli d’Italia mantiene la leadership, Pd e Movimento 5 Stelle consolidano i propri consensi e Futuro Nazionale registra una battuta d’arresto. Una flessione che riporta l’attenzione sulle prospettive politiche di Vannacci e sul futuro dei rapporti con il centrodestra.