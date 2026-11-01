Massa di Somma, un morto e un ferito grave dopo un incidente stradale. Gli autori fuggono e non prestano soccorso.

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Un gravissimo lutto e un drammatico bilancio hanno segnato Massa di Somma, dove si è consumato un drammatico incidente stradale. L’impatto tra due vetture ha provocato la morte di un uomo anziano e il ferimento gravissimo della moglie, ricoverata in codice rosso all’Ospedale del Mare, mentre il nipote di appena tre anni, che viaggiava con loro a bordo della vettura, ha riportato solo ferite superficiali. Secondo quanto denunciato dai familiari presenti all’ospedale, il sinistro sarebbe stato causato da un gruppo di giovani a bordo di un SUV preso a noleggio che, dopo il violentissimo scontro, non hanno esitato a darsi alla fuga senza prestare alcun soccorso nonostante la gravità della situazione. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, uno dei responsabili è stato rintracciato e bloccato poco distante, mentre proseguono le ricerche per identificare tutti gli altri occupanti del mezzo.













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