Bici contro moto a Mondragone, morto un 45enne

Condividi

Visite: 89

45 Visite

Tragedia della strada a Mondragone (Caserta), dove un uomo di 45 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre percorreva la statale Domiziana in sella ad una bici; la vittima, originaria del Ghana e domiciliata a Castel Volturno, mentre il conducente del veicolo, un 42enne rimasto illeso che viaggiava su una Fiat 500X, è stato denunciato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti il personale del 119 e i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno coordinato le operazioni di soccorso ed eseguito i rilievi tecnici e gli accertamenti urgenti necessari a ricostruire l’accaduto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti