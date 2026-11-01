GIUGLIANO PIANGE ROSARIO PALMA: MUORE A 42 ANNI, ERA UN PUNTO DI RIFERIMENTO NELLE BATTAGLIE AMBIENTALI

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Una notizia che lascia dolore a Ponte Riccio e in tutta la comunità di Giugliano. Rosario Palma è morto a soli 42 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Militare dell’Esercito, Rosario era conosciuto anche per il suo impegno nelle battaglie ambientaliste a difesa del territorio, contro i roghi tossici e gli sversamenti illegali. Una persona che aveva scelto di mettersi in gioco per il futuro della propria terra e della comunità.

Lascia la moglie Simona Sarracino e due figli. A loro va l’abbraccio di quanti gli hanno voluto bene.

L’ultimo saluto è previsto lunedì 2 novembre, alle ore 12, nella chiesa di San Matteo Apostolo a Ponte Riccio.













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