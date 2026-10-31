Napoli Est, furto a San Giovanni a Teduccio: svaligiata una gioielleria

Non si arresta l’allarme sicurezza nella zona orientale di Napoli. Dopo la recente escalation di rapine, il quartiere San Giovanni a Teduccio deve fare i conti con un nuovo episodio di criminalità. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita una gioielleria situata lungo il corso.

Il colpo è stato messo a segno durante la notte ai danni di “Tavì Gioielli”. I ladri hanno danneggiato la saracinesca e mandato in frantumi le vetrine del negozio, riuscendo a portare via numerosi preziosi in oro e argento, tra cui collane e orecchini. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione.

Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe agito rapidamente, approfittando delle ore notturne. Dopo aver forzato l’ingresso dell’attività commerciale, i responsabili si sono impossessati dei gioielli, facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti.

A scoprire il furto è stato il titolare, arrivato in negozio nelle prime ore del mattino per iniziare la giornata lavorativa. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della gioielleria e stanno passando al vaglio anche eventuali telecamere presenti lungo le strade vicine, nella speranza di ricostruire i movimenti dei responsabili e individuare il percorso utilizzato per la fuga.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità degli autori del colpo. Intanto, tra i commercianti della zona cresce la preoccupazione. Dopo le recenti rapine, il nuovo furto riaccende il dibattito sulla sicurezza a Napoli Est e sulla necessità di rafforzare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.