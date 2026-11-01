MARANO, SI RAFFORZA LA POLIZIA MUNICIPALE: DA DOMANI IN SERVIZIO DUE NUOVI VIGILI. IN ARRIVO UN’ALTRA TRENTINA DI TELECAMERE

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Novità sul fronte della sicurezza a Marano. Da domani entreranno in servizio i primi due dei quattro nuovi agenti della Polizia Municipale assunti attraverso la mobilità. Un potenziamento degli organici che punta a garantire maggiori controlli e una presenza più capillare sul territorio.

Parallelamente si lavora anche a un ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza, con nuove telecamere- oltre alle 100 già allestite nei mesi scorsi – per monitorare le aree cittadine e contrastare fenomeni di illegalità e abbandono illecito dei rifiuti. Più uomini e più tecnologia: l’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio e migliorare la sicurezza per i cittadini.













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